Блинкова после победы над лидером посева проиграла Дияс в Шэньчжэне

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне (Китай). В матче второго круга она проиграла представительнице Казахстана Зарине Дияс со счётом 1:6, 7:6 (11:9), 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 45 минут.



Блинкова, занимающая 58-ю строчку в рейтинге WTA, 4 раза подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 5 из 17 брейк-пойнтов. На счету 75-й ракетки мира 3 эйса, 2 двойные ошибки и 9 брейков.

На старте соревнований россиянка победила лидера посева швейцарку Белинду Бенчич.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 775 тыс. Дияс поспорит с испанкой Гарбинье Мугурусой, посеянной под шестым номером.



В 2019 году победительницей турнира в Шэньчжэне стала Арина Соболенко из Беларуси. В финале она одолела американку Элисон Риске со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.