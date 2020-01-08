Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Надаль вывел Испанию в четвертьфинал ATP Cup

Надаль вывел Испанию в четвертьфинал ATP Cup
Теннис / ATP 0

19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль принёс своей сборной победу в матче с Японией в ATP Cup в Перте (Австралия). Он обыграл Йосихито Нисиоку со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут.

Первая ракетка мира 7 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету Нисиоки ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

В первом матче этого противостояния испанец Роберто Баутиста-Агут обыграл японца Го Соеду со счётом 6:2, 6:4. Сборная Испании благодаря победе над Японией заняла первое место в группе и вышла в четвертьфинал ATP Cup. Её следующий соперник определится сегодня, 8 января.

ATP Cup завершится 12 января.

ATP Cup. Группа B
08 января 2020, среда. 06:30 МСК
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Йосихито Нисиока
Япония
Йосихито Нисиока
Й. Нисиока
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020