Надаль вывел Испанию в четвертьфинал ATP Cup
19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль принёс своей сборной победу в матче с Японией в ATP Cup в Перте (Австралия). Он обыграл Йосихито Нисиоку со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 8 минут.
Первая ракетка мира 7 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету Нисиоки ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.
В первом матче этого противостояния испанец Роберто Баутиста-Агут обыграл японца Го Соеду со счётом 6:2, 6:4. Сборная Испании благодаря победе над Японией заняла первое место в группе и вышла в четвертьфинал ATP Cup. Её следующий соперник определится сегодня, 8 января.
ATP Cup завершится 12 января.
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