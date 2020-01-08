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Вторая ракетка России Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне

Вторая ракетка России Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Шэньчжэне (Китай) под пятым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв хозяйку кортов Пэн Шуай со счётом 7:6 (9:7), 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.

Вторая ракетка России 7 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 775 тыс. Александрова поспорит с победительницей поединка Ван Цян (Китай, 4) — Александра Саснович (Беларусь).

В 2019 году победительницей турнира в Шэньчжэне стала Арина Соболенко из Беларуси. В финале она одолела американку Элисон Риске со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.

Шэньчжэнь. 2-й круг
08 января 2020, среда. 07:40 МСК
Пэн Шуай
108
Китай
Пэн Шуай
П. Шуай
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 7 		1  
7 9 		6  
         
Екатерина Александрова
34
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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