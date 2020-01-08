Вторая ракетка России Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне
Российская теннисистка Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Шэньчжэне (Китай) под пятым номером, вышла в четвертьфинал, обыграв хозяйку кортов Пэн Шуай со счётом 7:6 (9:7), 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 22 минуты.
Вторая ракетка России 7 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 775 тыс. Александрова поспорит с победительницей поединка Ван Цян (Китай, 4) — Александра Саснович (Беларусь).
В 2019 году победительницей турнира в Шэньчжэне стала Арина Соболенко из Беларуси. В финале она одолела американку Элисон Риске со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 6:3.
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