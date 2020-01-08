Шарапова прокомментировала поражение в матче с 53-й ракеткой мира

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова прокомментировала поражение в матче первого круга турнира в Брисбене (Австралия) с 53-й ракеткой мира американкой Дженнифер Брэйди со счётом 6:3, 1:6, 6:7 (3:7).

«Это определённо не тот результат, которого мне хотелось добиться. Я бы хотела провести другой матч, но такова игра. Думаю, я выполнила больше 160 подач, это много для меня, учитывая, что я не играла несколько месяцев.



Матч получился длинным. Думаю, это станет отличной проверкой для моего плеча. Может быть, не сейчас, но в ближайшие дни посмотрим, как я буду себя чувствовать. Я определённо потеряла в скорости и силе подачи ближе к концу матча. Но это придёт со временем. Нужно сохранять терпение", — цитирует Шарапову официальный сайт тура.

За выход в четвертьфинал Брэйди поспорит с австралийкой Эшли Барти.