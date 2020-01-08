Федерер, Надаль, С. Уильямс выйдут на корт 15 января, чтобы помочь австралийцам

Швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и американка Серена Уильямс примут участие в выставочных матчах, средства от которых пойдут жителям Австралии, которые борются с лесными пожарами, сообщает AFP.

В состав участников этого мероприятия также вошли японка Наоми Осака, датчанка Каролина Возняцки, австралиец Ник Кирьос и представитель Греции Стефанос Циципас. Матчи состоятся на арене Рода Лэйвера в Мельбурне 15 января.



Ранее организаторы нового мужского командного турнира ATP Cup сообщили, что будут жертвовать пострадавшим от лесных пожаров по $ 100 за каждый выполненный игроками эйс.

Вчера, 7 января, стало известно, что матчи Australian Open пройдут на закрытых кортах, если условия станут опасными для проведения соревнований в связи с лесными пожарами.

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