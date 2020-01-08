Шарапова отреагировала на получение уайлд-кард на Australian Open

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова отреагировала на получение уайлд-кард в основную сетку Открытого чемпионата Австралии 2020 года.

«Спасибо», — написала Шарапова в «Твиттере», добавив смайлики с улыбающимся лицом, солнцем и теннисным мячом.

32-летняя россиянка является чемпионкой Australian Open 2008 года. Ранее Шарапова получила приглашение от организаторов турнира в Брисбене, но в первом раунде уступила 53-й ракетке мира американке Дженнифер Брэйди со счётом 6:3, 1:6, 6:7 (3:7).

Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 20 января по 2 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является представительница Японии Наоми Осака.

Шарапова прокомментировала поражение в матче с 53-й ракеткой мира