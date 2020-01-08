53-я ракетка мира Брэйди рассказала, как ей удалось победить Шарапову

53-я ракетка мира американка Дженнифер Брэйди рассказала о матче с россиянкой Марией Шараповой в первом круге соревнований в Брисбене (Австралия). Она одержала победу со счётом 3:6, 6:1, 7:6 (7:3).
«Я думаю, она отлично сыграла. Мы обе играли весьма хорошо. Не думаю, что она совершала много ошибок или не справлялась с простыми ударами, кроме одного кручёного удара с лёта в первом розыгрыше тай-брейка.
Я бы сказала, что она хорошо подавала и отлично двигалась. Сейчас она в хорошей форме. Я фокусировалась на своей подаче, много над ней работала и проводила дополнительные тренировки. Я была рада, что доминировала на подаче, потому что под конец игры это помогло мне одержать победу», — цитирует Брэйди официальный сайт WTA.
За выход в четвертьфинал Брэйди поспорит с австралийкой Эшли Барти.
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