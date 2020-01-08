Александрова отреагировала на первый в карьере выход в четвертьфинал в Шэньчжэне

Вторая ракетка России Екатерина Александрова, посеянная на турнире в Шэньчжэне (Китай) под пятым номером, прокомментировала выход в четвертьфинал. Во втором круге она обыграла хозяйку кортов Пэн Шуай со счётом 7:6 (9:7), 6:1.
«Первый сет был тяжёлым, потому что начало получилось хорошим, середина — крайне плохой, а концовка – нормальной. Я думаю, Пэн сыграла великолепно в концовке первого сета. Мне повезло, что во втором сете я смогла сделать брейк, после этого мне стало гораздо проще.
Я играю здесь в четвёртый раз и рада наконец-то попасть в четвертьфинал. Я надеюсь показать свою лучшую игру. У меня был отличный предсезонный период, поэтому сейчас я ощущаю себя очень уверенно на корте», – приводит слова Александровой официальный сайт WTA.
В четвертьфинале Александрова сыграет с победительницей поединка Ван Цян (Китай) — Александра Саснович (Беларусь).
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