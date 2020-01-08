Касаткина проиграла 18-летней Анисимовой на турнире в Окленде
Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Окленде (Новая Зеландия). Во втором круге она проиграла 18-летней представительнице США Аманде Анисимовой, посеянной под третьим номером, со счётом 2:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.
Касаткина 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 7 брейков.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 275 тыс. Анисимова поспорит с канадкой Эжени Бушар, получившей уайлд-кард от организаторов.
В 2019 году победительницей этих соревнований стала немка Юлия Гёргес. В финале она обыграла канадку Бьянку Андрееску со счётом 2:6, 7:5, 6:1.
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