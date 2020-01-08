Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Шарапова оставила 10 пар обуви в отеле, чтобы помочь австралийцам. Фото

Шарапова оставила 10 пар обуви в отеле, чтобы помо
Шарапова оставила 10 пар обуви в отеле, чтобы помочь австралийцам. Фото
Теннис / WTA 0

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», российская теннисистка Мария Шарапова продолжила помогать жертвам пожаров в Австралии. После пожертвования в размере $ 25 тыс. спортсменка решила сделать ещё один благородный жест.

«Брисбен, я расписалась на 10 парах моей теннисной обуви и оставила их в приёмной отеля вместе с конвертом с пожертвованием на спасательные операции, связанные с пожаром. Это ваше, мы просто просим пожертвовать по $ 300 за каждую пару. Все деньги будут направлены непосредственно в Красный Крест», — написала Шарапова.

Пост доступен в «твиттере» Марии Шараповой.

В первом раунде турнира в Брисбене Мария уступила 53-й ракетке мира американке Дженнифер Брэйди со счётом 6:3, 1:6, 6:7 (3:7).

Шарапова отреагировала на получение уайлд-кард на Australian Open
Шарапова прокомментировала поражение в матче с 53-й ракеткой мира
Джокович ответил на призыв Шараповой о помощи австралийцам
Австралия в огне. Шарапова и Джокович спешат на помощь
В Австралии бушуют лесные пожары, которые угрожают старту Australian Open. Теннисисты перечисляют деньги на помощь в борьбе со стихией.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020