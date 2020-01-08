Шарапова оставила 10 пар обуви в отеле, чтобы помочь австралийцам. Фото

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», российская теннисистка Мария Шарапова продолжила помогать жертвам пожаров в Австралии. После пожертвования в размере $ 25 тыс. спортсменка решила сделать ещё один благородный жест.

«Брисбен, я расписалась на 10 парах моей теннисной обуви и оставила их в приёмной отеля вместе с конвертом с пожертвованием на спасательные операции, связанные с пожаром. Это ваше, мы просто просим пожертвовать по $ 300 за каждую пару. Все деньги будут направлены непосредственно в Красный Крест», — написала Шарапова.

Пост доступен в «твиттере» Марии Шараповой.

В первом раунде турнира в Брисбене Мария уступила 53-й ракетке мира американке Дженнифер Брэйди со счётом 6:3, 1:6, 6:7 (3:7).

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