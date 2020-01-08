Хуркач в парном матче ударил мячом себе в лицо и поставил синяк. Видео

На турнире ATP Cup Хуберт Хуркач в парном матче между сборными Польши и Австрии угодил мячом себе в лицо. Практически сразу после удара у 21-летнего теннисиста появился синяк.
Хуркач в паре с Лукашем Куботом проиграли австрийцам Оливеру Мараху и Юргену Мельцеру со счётом 7:6 (7:3), 3:6, [9:11].
Ранее Хуркач стал первым теннисистом, который использовал VAR в свою пользу. Это произошло в матче с аргентинцем Диего Шварцманом. В третьем сете поляк подавал при счёте 4:2, 30:15, и линейный сначала засчитал мяч как аут, однако арбитр на вышке поправил его. Судья решил, что Шварцман так ударил после выкрика линейного, и попросил переиграть очко. Хуберт выразил недовольство, заявив, что возглас линейного прозвучал уже после того, как аргентинец нанёс удар. В результате видеоповтор подтвердил правоту Хуркача. В итоге встреча завершилась победой поляка – 4:6, 6:2, 6:3.
Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.
Видео доступно на странице ATP Tennis TV в «Твиттере».
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