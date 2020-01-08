Стали известны победители турнира Tennis Europe ONE SGM Christmas Cup 2020

В Академии Александра Островского в Химках завершился турнир Tennis Europe ONE SGM Christmas Cup 2020 U14 Super Category.
В соревнованиях девочек победу одержала воспитанница Академии Островского Виктория Милованова, получившая уайлд-кард от организаторов. В поединке за титул она оказалась сильнее четвёртой сеяной эстонки Брит Мартин — 6:4, 1:6, 6:2.
Испанец Мартин Ландалуфе (3) вошёл в историю TE и «Рождественского кубка» как первый абсолютный победитель турнира Super Category. Он также стал первым нероссийским победителем Christmas Cup и первым иностранным — «абсолютным» чемпионом. Его соперник по финалу, турок Акатан Карахан, при счёте 1:4 в стартовом сете снялся из-за травмы спины.
В парном разряде у девушек сильнейшим стал интернациональный дуэт в составе Алина Корнеева/Хефзиба Олувадаре (Россия/Великобритания, 7), который в титульном матче одержал победу над россиянками Варварой Паньшиной и Марией Сысоевой — 6:4, 7:6 (7:4).
Титул в паре у юношей разыграли дуэты Батист Лажиа/Андреас Тимини (Франция/Кипр) — Дмитрий Бессонов/Мартин Ландалуфе (Россия/Испания, 2). Уверенную победу одержали Бессонов и Ландалуфе — 6:1, 6:4.
После окончания финалов на церемонии закрытия турнира состоялось награждение победителей и призёров с тёплыми речами от организаторов, вручением подарков участникам и судьям, а также традиционным праздничным салютом.
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