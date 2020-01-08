Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович: ATP Cup немного похож на чемпионат мира по футболу

Джокович: ATP Cup немного похож на чемпионат мира по футболу
Теннис / ATP 0

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович прокомментировал выход сборной Сербии в четвертьфинал ATP Cup. Сербы на групповом этапе выиграли три матча кряду.

«В Сиднее проживает много сербов. Надеюсь, они будут так же поддерживать, как в Брисбене, может даже лучше. Я лично отношусь к этому турниру как к командному. Мы все его таковым считаем. Мы вместе ездим по разным городам Австралии, это немного похоже на чемпионат мира по футболу. Раньше я не чувствовал ничего подобного.

Теперь мы стали семьёй. Мы провели вместе почти 10 дней и идём дальше. Надеюсь, успех никуда не денется", — цитирует Джоковича официальный сайт турнира.

Ранее в четвертьфинал вышла сборная России. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.

Джокович принёс сборной Сербии третью победу в ATP Cup
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020