Джокович: ATP Cup немного похож на чемпионат мира по футболу

16-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович прокомментировал выход сборной Сербии в четвертьфинал ATP Cup. Сербы на групповом этапе выиграли три матча кряду.

«В Сиднее проживает много сербов. Надеюсь, они будут так же поддерживать, как в Брисбене, может даже лучше. Я лично отношусь к этому турниру как к командному. Мы все его таковым считаем. Мы вместе ездим по разным городам Австралии, это немного похоже на чемпионат мира по футболу. Раньше я не чувствовал ничего подобного.

Теперь мы стали семьёй. Мы провели вместе почти 10 дней и идём дальше. Надеюсь, успех никуда не денется", — цитирует Джоковича официальный сайт турнира.

Ранее в четвертьфинал вышла сборная России. Дебютный розыгрыш ATP Cup завершится 12 января.