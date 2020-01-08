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Надаль: хочу, чтобы меня запомнили хорошим человеком

Надаль: хочу, чтобы меня запомнили хорошим человеком
Теннис / ATP 0

19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль прокомментировал получение награды имени Стефана Эдберга за джентльменское поведение и честную игру. Обладателя приза определяли игроки тура.

«Это много значит для меня. Конечно, победы в матчах и завоевание титулов важны, но, когда пресса спрашивает меня, каким бы я хотел остаться в памяти людей, я говорю, что больше хотел бы, чтобы меня запомнили хорошим человеком, чем хорошим теннисистом.

Я всю карьеру упорно трудился, контролируя себя сам. У меня был правильный настрой на каждый розыгрыш, я всегда стремился бороться до конца и уважал каждого соперника. Спасибо моим коллегам по туру», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.

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