Надаль: хочу, чтобы меня запомнили хорошим человеком
19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль прокомментировал получение награды имени Стефана Эдберга за джентльменское поведение и честную игру. Обладателя приза определяли игроки тура.
«Это много значит для меня. Конечно, победы в матчах и завоевание титулов важны, но, когда пресса спрашивает меня, каким бы я хотел остаться в памяти людей, я говорю, что больше хотел бы, чтобы меня запомнили хорошим человеком, чем хорошим теннисистом.
Я всю карьеру упорно трудился, контролируя себя сам. У меня был правильный настрой на каждый розыгрыш, я всегда стремился бороться до конца и уважал каждого соперника. Спасибо моим коллегам по туру», — приводит слова Надаля официальный сайт ATP.
Федерер, Надаль, С. Уильямс выйдут на корт 15 января, чтобы помочь австралийцам
Надаль вывел Испанию в четвертьфинал ATP Cup
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