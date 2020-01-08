Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Соперником России в четвертьфинале ATP Cup будет Аргентина

Соперником России в четвертьфинале ATP Cup будет Аргентина
Теннис / ATP 0

Сборная Аргентины победила команду Хорватии в матче третьего тура группового этапа ATP Cup в Сиднее (Австралия). В первой встрече Гидо Пелья одолел Марина Чилича со счётом 7:6 (7:1), 6:3. Во второй игре Диего Шварцман оказался сильнее Борны Чорича — 6:2, 6:2.

Благодаря этому результату сборная Аргентины заняла первое место в группе E и вышла в четвертьфинал, где сыграет с командой России. Матч состоится в Сиднее завтра, 9 января.

Сборная России, за которую выступают Даниил Медведев и Карен Хачанов, заняла первое место в группе D, обыграв команды Италии, США и Норвегии.

ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января.

ATP Cup. Группа E
08 января 2020, среда. 09:30 МСК
Марин Чилич
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		3  
7 7 		6  
         
Гидо Пелья
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
ATP Cup. Группа E
08 января 2020, среда. 13:50 МСК
Борна Чорич
Хорватия
Борна Чорич
Б. Чорич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Диего Шварцман
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020