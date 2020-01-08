Соперником России в четвертьфинале ATP Cup будет Аргентина

Сборная Аргентины победила команду Хорватии в матче третьего тура группового этапа ATP Cup в Сиднее (Австралия). В первой встрече Гидо Пелья одолел Марина Чилича со счётом 7:6 (7:1), 6:3. Во второй игре Диего Шварцман оказался сильнее Борны Чорича — 6:2, 6:2.

Благодаря этому результату сборная Аргентины заняла первое место в группе E и вышла в четвертьфинал, где сыграет с командой России. Матч состоится в Сиднее завтра, 9 января.

Сборная России, за которую выступают Даниил Медведев и Карен Хачанов, заняла первое место в группе D, обыграв команды Италии, США и Норвегии.

ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января.