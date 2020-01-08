Шарапова: быть в основной сетке Australian Open – это невероятно

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова прокомментировала решение организаторов Открытого чемпионата Австралии предоставить ей уайлд-кард в основную сетку. Турнир стартует 20 января.
«Быть в основной сетке Australian Open – это невероятно. У меня был замечательный опыт — от чемпионского трофея до проигрышей в финалах в упорной борьбе. В Австралии было много взлётов и падений. Иметь ещё один шанс, ещё одну возможность пройти через всё это на этих кортах – это нечто особенное», – цитирует Шарапову AFP.
32-летняя россиянка является чемпионкой Australian Open 2008 года. Вчера, 7 января, Мария в первом круге турнира в Брисбене уступила 53-й ракетке мира американке Дженнифер Брэйди со счётом 6:3, 1:6, 6:7 (3:7).
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