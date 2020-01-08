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Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Дохе

Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Дохе
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Дохе (Катар) под вторым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.

Андрей 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 1 465 260 Рублёв поспорит с победителем поединка Ласло Джере (Сербия, 5) — Пьер-Юг Эрбер (Франция). Турнир завершится 12 января.

В 2019 году победителем турнира в Дохе стал испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале он обыграл чеха Томаша Бердыха со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Доха (м). 2-й круг
08 января 2020, среда. 15:30 МСК
Михаил Кукушкин
66
Казахстан
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Андрей Рублёв
23
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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