Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Дохе
Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Дохе (Катар) под вторым номером, вышел в четвертьфинал, обыграв представителя Казахстана Михаила Кукушкина со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 8 минут.
Андрей 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету его соперника 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.
За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 1 465 260 Рублёв поспорит с победителем поединка Ласло Джере (Сербия, 5) — Пьер-Юг Эрбер (Франция). Турнир завершится 12 января.
В 2019 году победителем турнира в Дохе стал испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале он обыграл чеха Томаша Бердыха со счётом 6:4, 3:6, 6:3.
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