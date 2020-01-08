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А. Зверев: хочу стать номером один, пока Надаль, Джокович и Федерер не ушли из тенниса

А. Зверев: хочу стать номером один, пока Надаль, Джокович и Федерер не ушли из тенниса
Теннис / ATP 0

Немецкий теннисист Александр Зверев отметил, что стремится стать лучшим в мире до того, как легендарные Рафаэль Надаль, Роджер Федерер и Новак Джокович завершат карьеры.

«Собирается ли молодёжь в какой-то момент взобраться на вершину тенниса? Да, мы обязаны. Федерер, Джокович и Надаль не будут находиться там вечно. Я не желаю, чтобы эти ребята уходили. Просто хочу быть лучше, чем они.

Я не сижу дома и не думаю: «Вот нужно ещё подождать два-три года, пока они уйдут из тенниса». Это совсем не так.

Я не хочу быть номером один в мире только из-за того, что другие люди не играют. Хочу стать номером один, потому что я лучше всех», — приводит слова Зверева Daily Express.

На текущий момент Зверев является седьмой ракеткой мира.

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