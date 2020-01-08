Известны все четвертьфинальные пары ATP Cup

Стали известны все участники плей-офф командных соревнований ATP Cup. Последним из них стала сборная Канады, пробившаяся в четвертьфинал благодаря победе сборной Аргентины над Хорватией в парном матче.



ATP Cup. Четвертьфиналы:



Великобритания — Австралия

Аргентина — Россия

Сербия — Канада

Бельгия — Испания.

Матчи 1/4 финала ATP Cup пройдут 9-10 января в австралийских городах Брисбене, Перте и Сиднее.

Напомним, сборная России, за которую выступают Даниил Медведев и Карен Хачанов, заняла первое место в группе D, обыграв команды Италии, США и Норвегии.



ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января.