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Известны все четвертьфинальные пары ATP Cup

Известны все четвертьфинальные пары ATP Cup
Теннис / ATP 0

Стали известны все участники плей-офф командных соревнований ATP Cup. Последним из них стала сборная Канады, пробившаяся в четвертьфинал благодаря победе сборной Аргентины над Хорватией в парном матче.

ATP Cup. Четвертьфиналы:

Великобритания — Австралия
Аргентина — Россия
Сербия — Канада
Бельгия — Испания.

Матчи 1/4 финала ATP Cup пройдут 9-10 января в австралийских городах Брисбене, Перте и Сиднее.

Напомним, сборная России, за которую выступают Даниил Медведев и Карен Хачанов, заняла первое место в группе D, обыграв команды Италии, США и Норвегии.

ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января.

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