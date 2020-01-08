Известны все четвертьфинальные пары ATP Cup
Стали известны все участники плей-офф командных соревнований ATP Cup. Последним из них стала сборная Канады, пробившаяся в четвертьфинал благодаря победе сборной Аргентины над Хорватией в парном матче.
ATP Cup. Четвертьфиналы:
Великобритания — Австралия
Аргентина — Россия
Сербия — Канада
Бельгия — Испания.
Матчи 1/4 финала ATP Cup пройдут 9-10 января в австралийских городах Брисбене, Перте и Сиднее.
Напомним, сборная России, за которую выступают Даниил Медведев и Карен Хачанов, заняла первое место в группе D, обыграв команды Италии, США и Норвегии.
ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января.
Читайте также
- 8 января 2020
-
18:22
-
17:45
-
17:18
-
17:00
-
16:54
-
16:05
-
15:20
-
15:01
-
14:59
-
14:30
-
14:21
-
13:21
-
12:59
-
12:45
-
11:54
-
11:40
-
11:36
-
10:54
-
10:08
-
09:55
-
09:51
-
09:42
-
09:32
-
09:16
-
09:10
-
08:55
-
08:23
-
08:14
-
01:01
- 7 января 2020
-
23:19
-
22:11
-
20:37
-
20:12
-
19:20
-
19:04
Партнерский контент