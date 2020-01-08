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Бушар впервые за год выиграла два матча подряд. Она обыграла экс четвёртую ракетку мира

Бушар впервые за год выиграла два матча подряд. Она обыграла экс четвёртую ракетку мира
Теннис / WTA 0

Канадская теннисистка Эжени Бушар пробилась в четвертьфинал соревнований в Окленде, Новая Зеландия. В двух партиях она оказалась сильнее экс четвёртой ракетки мира из Франции Каролин Гарсии — 6:4, 6:4.

Стоит отметить, что 25-летняя Бушар впервые более чем за год выиграла два матча подряд на турнирах категории WTA. В январе 2019 года экс пятая ракетка мира пробилась в четвертьфинал того же турнира в Окленде, где уступила немке Юлии Гёргес.

Соперницей Эжени в борьбе за выход в полуфинал станет 18-летняя американка Аманда Анисимова, ранее обыгравшая теннисистку из России Дарью Касаткину.

В 2019 году победительницей этих соревнований стала Юлия Гёргес. В финале она обыграла канадку Бьянку Андрееску со счётом 2:6, 7:5, 6:1.

Окленд (ж). 2-й круг
08 января 2020, среда. 04:30 МСК
Эжени Бушар
262
Канада
Эжени Бушар
Э. Бушар
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Каролин Гарсия
46
Франция
Каролин Гарсия
К. Гарсия
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