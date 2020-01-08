Бушар впервые за год выиграла два матча подряд. Она обыграла экс четвёртую ракетку мира

Канадская теннисистка Эжени Бушар пробилась в четвертьфинал соревнований в Окленде, Новая Зеландия. В двух партиях она оказалась сильнее экс четвёртой ракетки мира из Франции Каролин Гарсии — 6:4, 6:4.



Стоит отметить, что 25-летняя Бушар впервые более чем за год выиграла два матча подряд на турнирах категории WTA. В январе 2019 года экс пятая ракетка мира пробилась в четвертьфинал того же турнира в Окленде, где уступила немке Юлии Гёргес.



Соперницей Эжени в борьбе за выход в полуфинал станет 18-летняя американка Аманда Анисимова, ранее обыгравшая теннисистку из России Дарью Касаткину.



В 2019 году победительницей этих соревнований стала Юлия Гёргес. В финале она обыграла канадку Бьянку Андрееску со счётом 2:6, 7:5, 6:1.