Экс первая ракетка мира Мустер вошёл в команду Доминика Тима

Четвёртый номер рейтинга АТР Доминик Тим объявил о начале сотрудничества с чемпионом «Ролан Гаррос» — 1995 Томасом Мустером. Австриец присоединился в тренерском штабе Тима к Николасу Массу и будет помогать соотечественнику на турнирах «Большого шлема» и «Мастерсах».



«Думаю, есть ещё много вещей, которые я могу ещё улучшить. Томас, бесспорно, лучший теннисист в истории Австрии, который добился того, к чему я пока только лишь стремлюсь.



Кажется, ситуация не могла обернуться лучшим образом — я нашёл тренера-соотечественника, который, надеюсь, поможет мне достичь новых вершин», — цитирует Тима официальный сайт АТР.



52-летний Мустер — экс первая ракетка мира и победитель «Ролан Гаррос» — 1995. Уроженец Лайбница является одним из самых возрастных теннисистов, впервые становившихся первой ракеткой мира — рейтинг АТР он возглавил в 28 лет.