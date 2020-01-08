Свитолина и Ястремская вернутся в состав сборной Украины после скандала с федерацией

Федерация тенниса Украины объявила состав женской сборной на матч Кубка федерации с Эстонией. Встреча пройдёт с 5 по 8 февраля — команды сыграют в Первой группе Евро-Африканской зоны.
Сборная Украины: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катарина Завацкая, Леся Цуренко.
Стоит отметить присутствие в составе Элины Свитолиной и Даяны Ястремской. В прошлом году они не смогли помочь сборной в матче с командой Польши, что спровоцировало скандал.
Сами теннисистки и тренер сборной Михаил Филима причиной данного решения назвали травму, однако в самой Федерации тенниса Украины заявили о чрезмерных финансовых аппетитах звёздных спортсменок.
«Причиной являются новые финансовые условия, которые были выдвинуты агентом обеих теннисисток Стефаном Гуровым», — сообщалось в официальном заявлении ФТУ.
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