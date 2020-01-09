Сегодня, 9 января, состоится матч 1/4 финала командных соревнований ATP Cup, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и представитель Аргентины Диего Шварцман. Начало поединка запланировано на 11:00 мск.
Напомним, сборная России, за которую выступают Даниил Медведев и Карен Хачанов, заняла первое место в группе D, обыграв команды Италии, США и Норвегии. В споре за выход в 1/2 финала команда Марата Сафина сразится со сборной Аргентины. С полным составом четвертьфинальных пар можно ознакомиться на «Чемпионате».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Шварцман на ATP Cup.
ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января. Все матчи проводятся на покрытии «хард» в трёх городах: Перте, Сиднее и Брисбене.
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