Сегодня, 9 января, состоится матч 1/4 финала командных соревнований ATP Cup, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и представитель Аргентины Диего Шварцман. Начало поединка запланировано на 11:00 мск.



Напомним, сборная России, за которую выступают Даниил Медведев и Карен Хачанов, заняла первое место в группе D, обыграв команды Италии, США и Норвегии. В споре за выход в 1/2 финала команда Марата Сафина сразится со сборной Аргентины. С полным составом четвертьфинальных пар можно ознакомиться на «Чемпионате».



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:



текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Шварцман на ATP Cup.



ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января. Все матчи проводятся на покрытии «хард» в трёх городах: Перте, Сиднее и Брисбене.

Известны все четвертьфинальные пары ATP Cup