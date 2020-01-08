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253-я ракетка мира: пролетел 40 часов, чтобы получить $ 780 и угрозы жизни от ставочников

253-я ракетка мира: пролетел 40 часов, чтобы получить $ 780 и угрозы жизни от ставочников
Теннис / ATP 0

Американский теннисист Тай-Сон Квятковски пожаловался на не самые лучшие условия, в которых приходится существовать игроку, выступающему на турнирах категории «Челленджер».

«Ты должен очень сильно любить теннис, чтобы продолжать играть на турнирах серии «Челленджер». Я пролетел 40 часов до Новой Каледонии, сыграл три матча, проведя на корте шесть часов, и получил $ 780.

Закончил в половине десятого вечера и абсолютно один отправился в отель. Включаю телефон, а на нём лишь сообщения от идиотских ставочников, которые потеряли деньги и угрожают убить меня и всю мою семью. И всё это после того, как я потерял $ 1500 за неделю.

Честно, я люблю спорт. Рад быть здоровым и продолжать играть, даже когда вокруг происходит столько дерьма. Спокойной ночи», — написал Квятковски в «Твиттере», прикрепив к посту несколько скриншотов.

24-летний американец является победителем четырёх турниров категории ITF. Общая сумма призовых теннисиста составляет $ 211,565.

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