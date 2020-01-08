Сборная Канады записала видео, как празднует выход в 1/4 финала ATP Cup

Сборная Канады стала последним четвертьфиналистом ATP Cup. При этом участие североамериканской команды в плей-офф зависело от результата матча Аргентины с Хорватией. Канадцы дождались нужного для себя исхода и записали видео того момента, когда стало известно, что они продолжат выступление на турнире.

Видео доступно на странице ATP Cup в «Твиттере».

Матчи 1/4 финала ATP Cup пройдут 9–10 января в австралийских городах Брисбен, Перт и Сидней. Канада сыграет со сборной Сербии.

Напомним, сборная России, за которую выступают Даниил Медведев и Карен Хачанов, заняла первое место в группе D, обыграв команды Италии, США и Норвегии.

ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января.