Капитан сборной Аргентины Гаудио: у нас хорошие шансы в матче с Россией

Капитан сборной Аргентины Гастон Гаудио поделился ожиданиями от четвертьфинального матча ATP Cup, который его подопечные проведут завтра, 9 января, с российскими теннисистами.
«Всем известен уровень тенниса, который демонстрировали Хачанов и Медведев последние два года. Последний сезон Даниила был невероятным. Завтра будет тяжело. Но то, как мы играли сегодня (против Хорватии. — Прим. «Чемпионата»)… Я думаю, у нас довольно хорошие шансы», — цитирует Гаудио официальный сайт турнира.
Матчи 1/4 финала ATP Cup пройдут 9–10 января в австралийских городах Брисбен, Перт и Сидней.
Напомним, сборная России, за которую выступают Даниил Медведев и Карен Хачанов, заняла первое место в группе D, обыграв команды Италии, США и Норвегии.
ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января.
- 8 января 2020
-
23:01
-
23:00
-
22:37
-
21:51
-
21:19
-
19:50
-
19:23
-
19:14
-
19:02
-
18:22
-
17:45
-
17:18
-
17:00
-
16:54
-
16:05
-
15:20
-
15:01
-
14:59
-
14:30
-
14:21
-
13:21
-
12:59
-
12:45
-
11:54
-
11:40
-
11:36
-
10:54
-
10:08
-
09:55
-
09:51
-
09:42
-
09:32
-
09:16
-
09:10
-
08:55