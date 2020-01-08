Капитан сборной Аргентины Гаудио: у нас хорошие шансы в матче с Россией

Капитан сборной Аргентины Гастон Гаудио поделился ожиданиями от четвертьфинального матча ATP Cup, который его подопечные проведут завтра, 9 января, с российскими теннисистами.

«Всем известен уровень тенниса, который демонстрировали Хачанов и Медведев последние два года. Последний сезон Даниила был невероятным. Завтра будет тяжело. Но то, как мы играли сегодня (против Хорватии. — Прим. «Чемпионата»)… Я думаю, у нас довольно хорошие шансы», — цитирует Гаудио официальный сайт турнира.

Матчи 1/4 финала ATP Cup пройдут 9–10 января в австралийских городах Брисбен, Перт и Сидней.

Напомним, сборная России, за которую выступают Даниил Медведев и Карен Хачанов, заняла первое место в группе D, обыграв команды Италии, США и Норвегии.

ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января.