Вавринка: в 2020 году хочу вернуться в топ-10 рейтинга АТР
Швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился ожиданиями в новом сезоне.
«Всегда приятно играть в Дохе. Здесь, при наличии отличных условий для игроков, можно отлично подготовиться к сезону. В конце прошлого сезона я не так много играл на турнирах, поэтому решил, что в межсезонье проведу побольше времени на корте.
Цели? Я бы хотел вернуться в топ-10 рейтинга АТР. Тем не менее хотелось бы играть стабильно на протяжении всего года. Посмотрим, как выйдет. Как бы то ни было, всё начинается с нескольких матчей», — цитирует Вавринку Tennis World USA.
На соревнованиях в Дохе (Катар) швейцарец уже пробился в четвертьфинал, где завтра, 9 января сыграет с Аляжем Бедене из Словении. В рейтинге АТР 34-летний теннисист располагается на 15-й строчке.
Читайте также
- 8 января 2020
-
23:01
-
23:00
-
22:37
-
21:51
-
21:19
-
19:50
-
19:23
-
19:14
-
19:02
-
18:22
-
17:45
-
17:18
-
17:00
-
16:54
-
16:05
-
15:20
-
15:01
-
14:59
-
14:30
-
14:21
-
13:21
-
12:59
-
12:45
-
11:54
-
11:40
-
11:36
-
10:54
-
10:08
-
09:55
-
09:51
-
09:42
-
09:32
-
09:16
-
09:10
-
08:55
Партнерский контент