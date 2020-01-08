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Вавринка: в 2020 году хочу вернуться в топ-10 рейтинга АТР

Вавринка: в 2020 году хочу вернуться в топ-10 рейтинга АТР
Теннис / ATP 0

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился ожиданиями в новом сезоне.

«Всегда приятно играть в Дохе. Здесь, при наличии отличных условий для игроков, можно отлично подготовиться к сезону. В конце прошлого сезона я не так много играл на турнирах, поэтому решил, что в межсезонье проведу побольше времени на корте.

Цели? Я бы хотел вернуться в топ-10 рейтинга АТР. Тем не менее хотелось бы играть стабильно на протяжении всего года. Посмотрим, как выйдет. Как бы то ни было, всё начинается с нескольких матчей», — цитирует Вавринку Tennis World USA.

На соревнованиях в Дохе (Катар) швейцарец уже пробился в четвертьфинал, где завтра, 9 января сыграет с Аляжем Бедене из Словении. В рейтинге АТР 34-летний теннисист располагается на 15-й строчке.

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