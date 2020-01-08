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Шварцман: Медведев каждый мяч отправляет точно в площадку

Шварцман: Медведев каждый мяч отправляет точно в площадку
Теннис / ATP 0

Аргентинский теннисист Диего Шварцман перед четвертьфинальным матчем ATP Cup с Россией рассказал, что в игре с Даниилом Медведевым вызовет наибольшие трудности.

«Все, кто дошёл до стадии четвертьфиналов, готовы. Мне нужно отдохнуть перед завтрашним поединком, потому что Медведев каждый мяч отправляет точно в площадку», — приводит слова Шварцмана официальный сайт турнира.

Встреча Медведева и Шварцмана состоится 9 января. Начало поединка запланировано на 11:00 мск.

Напомним, сборная России, за которую выступают Даниил Медведев и Карен Хачанов, заняла первое место в группе D, обыграв команды Италии, США и Норвегии.

ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января.

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