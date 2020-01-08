Сеяные Цонга и Раонич проиграли в первых же матчах на турнире в Дохе

Сразу два сеяных теннисиста, выступающих на соревнованиях категории АТР 250 в Дохе (Катар), потерпели поражение в первом же матче.
Француз Жо-Вильфрид Цонга (3) не сумел обыграть 20-летнего серба Миомира Кецмановича — 6:7 (9:11), 1:6. Матч продлился 1 час 15 минут.
Вслед за ним проиграл и четвёртая ракетка соревнований Милош Раонич. Канадец в двух партиях уступил 20-летнему французу Корентену Муте — 6:7 (4:7), 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.
Напомним, борьбу на турнире продолжает единственный россиянин, заявленный в основную сетку, — Андрей Рублёв. Он пробился в четвертьфинал, где сыграет с французом Пьером-Югом Эрбером.
В 2019 году победителем турнира в Дохе стал испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале он обыграл чеха Томаша Бердыха со счётом 6:4, 3:6, 6:3.
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
- 8 января 2020
-
23:52
-
23:34
-
23:25
-
23:01
-
23:00
-
22:37
-
21:51
-
21:19
-
19:50
-
19:23
-
19:14
-
19:02
-
18:22
-
17:45
-
17:18
-
17:00
-
16:54
-
16:05
-
15:20
-
15:01
-
14:59
-
14:30
-
14:21
-
13:21
-
12:59
-
12:45
-
11:54
-
11:40
-
11:36
-
10:54
-
10:08
-
09:55
-
09:51
-
09:42
-
09:32