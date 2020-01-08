Сеяные Цонга и Раонич проиграли в первых же матчах на турнире в Дохе

Сразу два сеяных теннисиста, выступающих на соревнованиях категории АТР 250 в Дохе (Катар), потерпели поражение в первом же матче.



Француз Жо-Вильфрид Цонга (3) не сумел обыграть 20-летнего серба Миомира Кецмановича — 6:7 (9:11), 1:6. Матч продлился 1 час 15 минут.



Вслед за ним проиграл и четвёртая ракетка соревнований Милош Раонич. Канадец в двух партиях уступил 20-летнему французу Корентену Муте — 6:7 (4:7), 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.



Напомним, борьбу на турнире продолжает единственный россиянин, заявленный в основную сетку, — Андрей Рублёв. Он пробился в четвертьфинал, где сыграет с французом Пьером-Югом Эрбером.



В 2019 году победителем турнира в Дохе стал испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале он обыграл чеха Томаша Бердыха со счётом 6:4, 3:6, 6:3.