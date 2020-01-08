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Сеяные Цонга и Раонич проиграли в первых же матчах на турнире в Дохе

Сеяные Цонга и Раонич проиграли в первых же матчах на турнире в Дохе
Теннис / ATP 0

Сразу два сеяных теннисиста, выступающих на соревнованиях категории АТР 250 в Дохе (Катар), потерпели поражение в первом же матче.

Француз Жо-Вильфрид Цонга (3) не сумел обыграть 20-летнего серба Миомира Кецмановича — 6:7 (9:11), 1:6. Матч продлился 1 час 15 минут.

Вслед за ним проиграл и четвёртая ракетка соревнований Милош Раонич. Канадец в двух партиях уступил 20-летнему французу Корентену Муте — 6:7 (4:7), 6:7 (4:7). Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту.

Напомним, борьбу на турнире продолжает единственный россиянин, заявленный в основную сетку, — Андрей Рублёв. Он пробился в четвертьфинал, где сыграет с французом Пьером-Югом Эрбером.

В 2019 году победителем турнира в Дохе стал испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале он обыграл чеха Томаша Бердыха со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Доха (м). 2-й круг
08 января 2020, среда. 19:30 МСК
Миомир Кецманович
62
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 11 		6  
6 9 		1  
         
Жо-Вильфрид Цонга
30
Франция
Жо-Вильфрид Цонга
Ж. Цонга
Доха (м). 2-й круг
08 января 2020, среда. 21:05 МСК
Милош Раонич
32
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		6 4  
7 7 		7 7  
         
Корентен Муте
81
Франция
Корентен Муте
К. Муте
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