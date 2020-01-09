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Хьюитт не уверен, что хорошее поведение поможет Кирьосу в игровом развитии

Хьюитт не уверен, что хорошее поведение поможет Кирьосу в игровом развитии
Теннис / ATP 0

Капитан сборной Австралии на ATP Cup Ллейтон Хьюитт прокомментировал поведение опального Ника Кирьоса в начале нового сезона.

«Не могу сказать, как бы повлияло хорошее поведение Ника на его теннис. Могу лишь сказать, что оно бы повлияло на те эмоциональные «американские горки», без которых не обходится практически ни одного его матча.

Перед началом ATP Cup он был на позитиве, всё было здорово. Думаю, он сам понимает, что иногда преступает черту.

Да, хорошее поведение поможет ему в развитии, но случится ли это сразу? Возможно, это произойдёт через полгода или через год.

Пока он не нарушает правила, а лишь помогает мне в плане работы с командой. Ник отлично мотивирует партнёров и развлекает остальную команду», — цитирует Хьюитта The Age.

Напомним, в конце прошлого сезона Кирьос был условно дисквалифицирован за неподобающее поведение в матче с россиянином Кареном Хачановым.

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