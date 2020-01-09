С. Уильямс вышла в четвертьфинал турнира в Окленде

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс, посеянная на турнире в Окленде (Новая Зеландия) под первым номером, вышла в четвертьфинал турнира.

Во втором круге Уильямс обыграла соотечественницу Кристину Макхэйл со счётом 3:6, 6:2, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 59 минут. Уильямс совершила 5 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 из 12 брейк-пойнтов.

Напомним, в первом круге Уильямс одержала победу над итальянкой Камилой Джорджи со счётом 6:3, 6:2.

За выход в полуфинал турнира Серена Уильямс сыграет с представительницей Германии Лаурой Зигемунд.

Турнир в Окленде проходит с 6 по 12 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 275 тыс.