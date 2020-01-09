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Первая ракетка мира Барти проиграла обидчице Шараповой в Брисбене

Первая ракетка мира Барти проиграла обидчице Шараповой в Брисбене
Теннис / WTA 0

Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти (1) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Брисбене (Австралия). В матче второго круга она проиграла американке Дженнифер Брэйди, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 4:6, 6:7 (4:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.

Эшли трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету 53-й ракетки мира, в первом круге обыгравшей россиянку Марию Шарапову, 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал Брэйди поспорит с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия, Q) — Петра Квитова (Чехия, 5).

Действующая чемпионка чешка Каролина Плишкова (2) начала защиту титула с победы над австралийкой Айлой Томлянович (WC) со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 и сыграет с американкой Элисон Риске.

Брисбен. 2-й круг
09 января 2020, четверг. 04:00 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4  
6 		7 7  
         
Дженнифер Брэйди
53
США
Дженнифер Брэйди
Д. Брэйди
Брисбен. 2-й круг
09 января 2020, четверг. 05:50 МСК
Айла Томлянович
54
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 1
6 		6 5 6
         
Каролина Плишкова
2
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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