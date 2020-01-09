Первая ракетка мира Барти проиграла обидчице Шараповой в Брисбене

Первая ракетка мира австралийская теннисистка Эшли Барти (1) не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Брисбене (Австралия). В матче второго круга она проиграла американке Дженнифер Брэйди, пробившейся в основную сетку через квалификацию, со счётом 4:6, 6:7 (4:7). Продолжительность противостояния составила 1 час 32 минуты.
Эшли трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету 53-й ракетки мира, в первом круге обыгравшей россиянку Марию Шарапову, 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 1 брейк.
За выход в полуфинал Брэйди поспорит с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия, Q) — Петра Квитова (Чехия, 5).
Действующая чемпионка чешка Каролина Плишкова (2) начала защиту титула с победы над австралийкой Айлой Томлянович (WC) со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:1 и сыграет с американкой Элисон Риске.
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