Брэйди после победы над первой ракеткой мира: меня трясёт

53-я ракетка мира американка Дженнифер Брэйди прокомментировала неожиданную победу над лидером рейтинга WTA австралийкой Эшли Барти во втором круге турнира в Брисбене со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

«Я просто счастлива, что смогла победить. Эшли — великолепная теннисистка и замечательный человек. Это нечто нереальное. Меня немного трясёт сейчас. Но я сыграла отлично.

В наших двух предыдущих матчах она доминировала. Думаю, сегодня я знала, чего ожидать. Я надеялась, что третий раз подряд ей не проиграю. Конечно, она действует очень уверенно и здорово читает игру. Мне повезло выиграть много лёгких очков на своей подаче. Я смогла удерживать подачу на протяжении всей встречи. Надеюсь, я стану королевой основных сеток и не буду так часто играть в квалификации", — цитирует Брэйди официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Брэйди поспорит с победительницей матча Людмила Самсонова (Россия) — Петра Квитова (Чехия).