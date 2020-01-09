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Россиянка Самсонова после победы над чемпионкой US Open проиграла Квитовой в Брисбене

Россиянка Самсонова после победы над чемпионкой US Open проиграла Квитовой в Брисбене
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Людмила Самсонова, пробившаяся в основную сетку турнира в Брисбене (Австралия) через квалификацию, не смогла выйти в четвертьфинал, проиграв представительнице Чехии Петре Квитовой, посеянной под пятым номером, со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 59 минут.

Самсонова, занимающая 129-ю строчку в рейтинге WTA, 7 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и не взяла ни одного гейма на подаче соперницы. На счету седьмой ракетки мира 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в полуфинал соревнований Квитова поспорит с американкой Дженнифер Брэйди (Q).

На старте соревнований Самсонова обыграла чемпионку US Open 2017 года американку Слоан Стивенс — 6:4, 2:6, 6:3.

Брисбен. 2-й круг
09 января 2020, четверг. 08:10 МСК
Людмила Самсонова
129
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Петра Квитова
7
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
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