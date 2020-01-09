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Сборная Австралии стала первым полуфиналистом ATP Cup

Сборная Австралии стала первым полуфиналистом ATP Cup
Теннис / ATP 0

На новом командном турнире ATP Cup в Сиднее (Австралия) был сыгран первый четвертьфинал — Австралия — Великобритания. В стартовой встрече австралиец Ник Кирьос уверенно победил британца Кэмерона Норри со счётом 6:2, 6:2. Во второй игре британец Даниэль Эванс одолел австралийца Алекса де Минора — 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:2).

Судьба путёвки в полуфинал решалась в парной встрече. Австралийцы Алекс де Минор и Ник Кирьос одолели британцев Джейми Маррея и Джо Солсбери со счётом 3:6, 6:3, [18:16].

За выход в финал сборная Австралии поспорит с победителем противостояния Испания — Бельгия, которое состоится завтра, 10 января. Сборная России сегодня в четвертьфинале встретится с командой Аргентины. Турнир завершится 12 января.

ATP Cup. 1/4 финала
09 января 2020, четверг. 02:20 МСК
Кэмерон Норри
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2  
6 		6  
         
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
ATP Cup. 1/4 финала
09 января 2020, четверг. 03:55 МСК
Даниэль Эванс
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 7 7
6 4 		6 6 2
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
ATP Cup. 1/4 финала
09 января 2020, четверг. 08:15 МСК
Джейми Маррей
Великобритания
Джейми Маррей
Джо Солсбери
Великобритания
Джо Солсбери
Д. Маррей Д. Солсбери
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 16
3 		6 18
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
Ник Кирьос
Австралия
Ник Кирьос
А. де Минор Н. Кирьос
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