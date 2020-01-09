Сборная Австралии стала первым полуфиналистом ATP Cup
На новом командном турнире ATP Cup в Сиднее (Австралия) был сыгран первый четвертьфинал — Австралия — Великобритания. В стартовой встрече австралиец Ник Кирьос уверенно победил британца Кэмерона Норри со счётом 6:2, 6:2. Во второй игре британец Даниэль Эванс одолел австралийца Алекса де Минора — 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:2).
Судьба путёвки в полуфинал решалась в парной встрече. Австралийцы Алекс де Минор и Ник Кирьос одолели британцев Джейми Маррея и Джо Солсбери со счётом 3:6, 6:3, [18:16].
За выход в финал сборная Австралии поспорит с победителем противостояния Испания — Бельгия, которое состоится завтра, 10 января. Сборная России сегодня в четвертьфинале встретится с командой Аргентины. Турнир завершится 12 января.
ATP Cup. 1/4 финала
09 января 2020, четверг. 02:20 МСК
Кэмерон Норри
К. Норри
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Ник Кирьос
Н. Кирьос
ATP Cup. 1/4 финала
09 января 2020, четверг. 03:55 МСК
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|7 7
|
|6
|6 2
Алекс де Минор
А. де Минор
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