Хачанов вывел сборную России вперёд в четвертьфинале ATP Cup с Аргентиной

Карен Хачанов принёс сборной России первую победу в четвертьфинальном матче ATP Cup в Сиднее (Австралия) с командой Аргентины. Он обыграл Гидо Пелью со счётом 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут.



Вторая ракетка России 7 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету его соперника 3 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.



Во втором матче сыграют Даниил Медведев и Диего Шварцман. В случае победы аргентинца судьба путёвки в полуфинал решится в парной встрече.



Победитель матча Россия — Аргентина за выход в финал поспорит либо с Сербией, либо с Канадой. ATP Cup в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования завершатся 12 января.