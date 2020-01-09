Хачанов вывел сборную России вперёд в четвертьфинале ATP Cup с Аргентиной
Карен Хачанов принёс сборной России первую победу в четвертьфинальном матче ATP Cup в Сиднее (Австралия) с командой Аргентины. Он обыграл Гидо Пелью со счётом 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут.
Вторая ракетка России 7 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету его соперника 3 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.
Во втором матче сыграют Даниил Медведев и Диего Шварцман. В случае победы аргентинца судьба путёвки в полуфинал решится в парной встрече.
Победитель матча Россия — Аргентина за выход в финал поспорит либо с Сербией, либо с Канадой. ATP Cup в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования завершатся 12 января.
Читайте также
- 9 января 2020
-
13:04
-
12:24
-
12:09
-
11:53
-
10:44
-
10:26
-
09:55
-
09:51
-
09:18
-
09:06
-
09:00
-
08:28
-
07:43
-
07:30
-
00:58
- 8 января 2020
-
23:52
-
23:34
-
23:25
-
23:01
-
23:00
-
22:37
-
21:51
-
21:19
-
19:50
-
19:23
-
19:14
-
19:02
-
18:22
-
17:45
-
17:18
-
17:00
-
16:54
-
16:05
-
15:20
-
15:01
Партнерский контент