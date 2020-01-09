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Хачанов вывел сборную России вперёд в четвертьфинале ATP Cup с Аргентиной

Хачанов вывел сборную России вперёд в четвертьфинале ATP Cup с Аргентиной
Теннис / ATP 0

Карен Хачанов принёс сборной России первую победу в четвертьфинальном матче ATP Cup в Сиднее (Австралия) с командой Аргентины. Он обыграл Гидо Пелью со счётом 6:2, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 39 минут.

Вторая ракетка России 7 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету его соперника 3 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

Во втором матче сыграют Даниил Медведев и Диего Шварцман. В случае победы аргентинца судьба путёвки в полуфинал решится в парной встрече.

Победитель матча Россия — Аргентина за выход в финал поспорит либо с Сербией, либо с Канадой. ATP Cup в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования завершатся 12 января.

ATP Cup. 1/4 финала
09 января 2020, четверг. 10:45 МСК
Гидо Пелья
Аргентина
Гидо Пелья
Г. Пелья
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		6 4  
6 		7 7  
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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