Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Возняцки вышла в четвертьфинал турнира в Окленде

Возняцки вышла в четвертьфинал турнира в Окленде
Теннис / WTA 0

Датчанка Каролин Возняцки успешно преодолела второй круг турнира в Окленде (Новая Зеландия). В матче второго круга Возняцки одержала победу над американкой Лорен Дэвис, встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут. 39-я ракетка мира Возняцки сделала 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. Её соперница, занимающая 63-е место в рейтинге WTA, 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15.

В четвертьфинале турнира Возняцки встретится с немкой Юлией Гёргес, посеянной под 5-м номером.

Ранее Возняцки объявила, что завершит карьеру после Australian Open 2020. Также она проведёт прощальный матч с американкой Сереной Уильямс.

Окленд (ж). 2-й круг
09 января 2020, четверг. 09:00 МСК
Каролина Возняцки
39
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
1 		6 4
         
Лорен Дэвис
63
США
Лорен Дэвис
Л. Дэвис
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020