Возняцки вышла в четвертьфинал турнира в Окленде

Датчанка Каролин Возняцки успешно преодолела второй круг турнира в Окленде (Новая Зеландия). В матче второго круга Возняцки одержала победу над американкой Лорен Дэвис, встреча завершилась со счётом 6:1, 4:6, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 20 минут. 39-я ракетка мира Возняцки сделала 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. Её соперница, занимающая 63-е место в рейтинге WTA, 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15.

В четвертьфинале турнира Возняцки встретится с немкой Юлией Гёргес, посеянной под 5-м номером.

Ранее Возняцки объявила, что завершит карьеру после Australian Open 2020. Также она проведёт прощальный матч с американкой Сереной Уильямс.