Медведев вывел сборную России в полуфинал ATP Cup
Пятая ракетка мира Даниил Медведев принёс сборной России победу в матче с Аргентиной в четвертьфинале ATP Cup в Сиднее (Австралия). Он обыграл Диего Шварцмана со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Продолжительность поединка составила 2 часа 21 минуту.
Даниил 14 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету его соперника 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 брейка.
В первом матче противостояния Россия — Аргентина Карен Хачанов оказался сильнее Гидо Пельи со счётом 6:2, 7:6 (7:4). Сборная России за выход в финал поспорит с победителем матча Сербия — Канада, который состоится завтра, 10 января.
ATP Cup в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования завершатся 12 января.
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