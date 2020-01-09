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Медведев вывел сборную России в полуфинал ATP Cup

Медведев вывел сборную России в полуфинал ATP Cup
Теннис / ATP 0

Пятая ракетка мира Даниил Медведев принёс сборной России победу в матче с Аргентиной в четвертьфинале ATP Cup в Сиднее (Австралия). Он обыграл Диего Шварцмана со счётом 6:4, 4:6, 6:3. Продолжительность поединка составила 2 часа 21 минуту.

Даниил 14 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету его соперника 1 эйс, 3 двойные ошибки и 2 брейка.

В первом матче противостояния Россия — Аргентина Карен Хачанов оказался сильнее Гидо Пельи со счётом 6:2, 7:6 (7:4). Сборная России за выход в финал поспорит с победителем матча Сербия — Канада, который состоится завтра, 10 января.

ATP Cup в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования завершатся 12 января.

ATP Cup. 1/4 финала
09 января 2020, четверг. 12:50 МСК
Диего Шварцман
Аргентина
Диего Шварцман
Д. Шварцман
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		4 6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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