Медведев 13 января станет четвёртой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев в новом рейтинге ATP от 13 января обойдёт представителя Австрии Доминика Тима и станет четвёртой ракеткой мира. Это стало известно после того, как уроженец Москвы в рамках четвертьфинала ATP Cup обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Сборная России победила Аргентину и вышла в полуфинал, где сыграет либо с Сербией, либо с Канадой.

В стартовом розыгрыше ATP Cup Даниил выиграл все четыре одиночных матча. За карьеру Медведев завоевал 7 титулов на соревнованиях ATP. В прошлом году он выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае, а также впервые в карьере дошёл до финала соревнований «Большого шлема» — US Open.

ATP Cup в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования завершатся 12 января.