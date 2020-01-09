Медведев 13 января станет четвёртой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев в новом рейтинге ATP от 13 января обойдёт представителя Австрии Доминика Тима и станет четвёртой ракеткой мира. Это стало известно после того, как уроженец Москвы в рамках четвертьфинала ATP Cup обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:4, 4:6, 6:3.
Сборная России победила Аргентину и вышла в полуфинал, где сыграет либо с Сербией, либо с Канадой.
В стартовом розыгрыше ATP Cup Даниил выиграл все четыре одиночных матча. За карьеру Медведев завоевал 7 титулов на соревнованиях ATP. В прошлом году он выиграл турниры в Софии, Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае, а также впервые в карьере дошёл до финала соревнований «Большого шлема» — US Open.
ATP Cup в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования завершатся 12 января.
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