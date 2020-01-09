Кирьос — журналисту, спросившему о Надале: глупее вопроса никогда не слышал

Австралийского теннисиста Ника Кирьоса на пресс-конференции после выхода в полуфинал ATP Cup спросили, сможет ли его партнёр по команде Алекс де Минор победить Рафаэля Надаля, если Испания пройдёт Бельгию в четвертьфинале.
«Это очевидно. Глупее вопроса никогда не слышал», — приводит слова Кирьоса Daily Express.
В четвертьфинале Австралия одолела Великобританию — 2-1. В решающем матче Кирьос и де Минор одолели Джейми Маррея и Джо Солсбери со счётом 3:6, 6:3, [18:16].
«Это было нереально. Пожалуй, это один из лучших моментов в моей карьере. Адреналин уже прошёл, и сейчас я ощущаю усталость. Но выход в полуфинал — это нечто особенное», — сказал Кирьос.
Матч Испания — Бельгия состоится завтра, 10 января. Дебютный розыгрыш командного турнира завершится 12 января.
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