Хачанов прокомментировал победу над Пельей на ATP Cup
17-я ракетка мира Карен Хачанов прокомментировал свою победу в матче 1/4 финала ATP Cup. Он взял верх над представителем Аргентины Гидо Пельей со счётом 6:2, 7:6 (7:4).
«Я здорово начал встречу, агрессивно пробивая по мячу и не пропуская атаки соперника. Успешное начало всегда важно, если у вас именно такая установка на матч. Думаю, в целом всё сработало и игра получилась удачной. Доволен своим сегодняшним выступлением», — цитирует Хачанова официальный сайт командных соревнований.
Напомним, сборная России всухую обыграла аргентинскую команду (3-0) и пробилась в полуфинал соревнований. Следующий соперник команды Марата Сафина определится завтра, 10 января. Им станет победитель матча Канада — Сербия.
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