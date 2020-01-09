Медведев: в матче со Шварцманом: я не мог сильно пробивать по мячу
Пятая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал свою победу в матче 1/4 финала ATP Cup. В трёх партиях он оказался сильнее аргентинца Диего Шварцмана — 6:4, 4:6, 6:3.
«Это был очень тяжёлый матч, особенно с точки зрения физики. Мне казалось, что я не выигрываю те очки, которые должен. Я не бил так сильно, как обычно и это доставляло мне проблемы. Впрочем, то, что я выиграл этот матч, является самым важным, и я действительно рад этому», — цитирует Медведева официальный сайт командных соревнований.
Напомним, сборная России всухую обыграла аргентинскую команду (3:0) и пробилась в полуфинал соревнований. Следующий соперник команды Марата Сафина определится завтра, 10 января. Им станет сборная-победительница пары Канада — Сербия.
Медведев снова сорвался, бил ракеткой по вышке, но вывел Россию в полуфинал
Капитан Сафин нашёл способ успокоить Даниила, и тот победил в трёх партиях. В полуфинале ATP Cup россияне сыграют с сербами или канадцами.
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