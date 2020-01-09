Медведев — о выступлении на ATP Cup: надеюсь, мы сможем пройти путь до конца
Пятая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал выход сборной России в полуфинал ATP Cup. Сам теннисист на турнире выиграл четыре из четырёх проведённых одиночных матчей. В матче 1/4 финала он оказался сильнее аргентинца Диего Шварцмана.
«Мы продолжаем делать нашу работу. Удивительно, что мы пока выиграли все одиночные встречи — кажется, только Испания может похвастать тем же.
В целом всё здорово. Мы с Кареном отлично играем и, надеюсь, сможем пройти весь путь до конца. Впрочем, и без этого я очень доволен тем, как складывается ATP Cup для нашей команд», — цитирует Медведева официальный сайт командных соревнований.
Соперник россиян по полуфинальному матчу определится завтра, 10 января. Им станет победитель матча Канада — Сербия.
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Капитан Сафин нашёл способ успокоить Даниила, и тот победил в трёх партиях. В полуфинале ATP Cup россияне сыграют с сербами или канадцами.
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