Медведев — об ударе ракеткой по судейской вышке: просто рядом не было ничего другого

Пятая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал эпизод из четвертьфинального матча ATP Cup, в котором он ракеткой ударил по судейской вышке. Россиянин был наказан за нарушение правил предупреждением.
«Возможные санкции АТР? Это решать не мне. С вышкой ничего не случилось, ни с кем ничего не случилось, с моей ракеткой ничего не случилось. Я ударил именно по вышке, ведь рядом не было ничего другого, по чему можно было ударить», — цитирует Медведева The Age.
Соперник россиян по полуфинальному матчу определится завтра, 10 января. Им станет победитель матча Канада — Сербия.
ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января. Все матчи проводятся на покрытии «хард» в трёх городах: Перте, Сиднее и Брисбене.
- 9 января 2020
-
20:11
-
20:05
-
19:14
-
18:16
-
17:54
-
17:22
-
17:15
-
16:30
-
15:23
-
15:10
-
14:04
-
13:04
-
12:24
-
12:09
-
11:53
-
10:44
-
10:26
-
09:55
-
09:51
-
09:18
-
09:06
-
09:00
-
08:28
-
07:43
-
07:30
-
00:58
- 8 января 2020
-
23:52
-
23:34
-
23:25
-
23:01
-
23:00
-
22:37
-
21:51
-
21:19
-
19:50