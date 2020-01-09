Медведев — об ударе ракеткой по судейской вышке: просто рядом не было ничего другого

Пятая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал эпизод из четвертьфинального матча ATP Cup, в котором он ракеткой ударил по судейской вышке. Россиянин был наказан за нарушение правил предупреждением.



«Возможные санкции АТР? Это решать не мне. С вышкой ничего не случилось, ни с кем ничего не случилось, с моей ракеткой ничего не случилось. Я ударил именно по вышке, ведь рядом не было ничего другого, по чему можно было ударить», — цитирует Медведева The Age.



Соперник россиян по полуфинальному матчу определится завтра, 10 января. Им станет победитель матча Канада — Сербия.

ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января. Все матчи проводятся на покрытии «хард» в трёх городах: Перте, Сиднее и Брисбене.

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