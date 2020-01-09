Медведев: в матче со Шварцманом чувствовал себя как дерьмо
Пятая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал свою победу в матче 1/4 финала ATP Cup. В трёх партиях он одолел аргентинца Диего Шварцмана — 6:4, 4:6, 6:3.
«Честно говоря, сегодня я чувствовал себя как дерьмо. Я спал всего пять часов ночью, и было тяжело. В некоторых моменты я думал: «Я слишком устал. Так сильно, что не могу вовсе ничего поделать». В то же время Шварцман играл потрясающе. Я знал, что для победы мне нужно продолжать бороться», — цитирует Медведева The Age.
Напомним, сборная России всухую обыграла аргентинскую команду (3:0) и пробилась в полуфинал соревнований. Соперник россиян по полуфинальному матчу определится завтра, 10 января. Им станет победитель матча Канада — Сербия.
Медведев: в матче со Шварцманом я не мог сильно пробивать по мячу
Медведев снова сорвался, бил ракеткой по вышке, но вывел Россию в полуфинал
Капитан Сафин нашёл способ успокоить Даниила, и тот победил в трёх партиях. В полуфинале ATP Cup россияне сыграют с сербами или канадцами.
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