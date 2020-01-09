Медведев: в матче со Шварцманом чувствовал себя как дерьмо

Пятая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал свою победу в матче 1/4 финала ATP Cup. В трёх партиях он одолел аргентинца Диего Шварцмана — 6:4, 4:6, 6:3.



«Честно говоря, сегодня я чувствовал себя как дерьмо. Я спал всего пять часов ночью, и было тяжело. В некоторых моменты я думал: «Я слишком устал. Так сильно, что не могу вовсе ничего поделать». В то же время Шварцман играл потрясающе. Я знал, что для победы мне нужно продолжать бороться», — цитирует Медведева The Age.



Напомним, сборная России всухую обыграла аргентинскую команду (3:0) и пробилась в полуфинал соревнований. Соперник россиян по полуфинальному матчу определится завтра, 10 января. Им станет победитель матча Канада — Сербия.

Медведев: в матче со Шварцманом я не мог сильно пробивать по мячу