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Четвертьфинальный матч Рублёва на турнире в Дохе был прерван и перенесён из-за дождя

Четвертьфинальный матч Рублёва на турнире в Дохе был прерван и перенесён из-за дождя
Теннис / ATP 0

Третья ракетка России Андрей Рублёв не сумел завершить свой четвертьфинальный матч на соревнованиях категории АТР-250 в Дохе, Катар.

Встреча уроженца Москвы с французом Пьером-Югом Эрбером была остановлена при счёте 1:1, 40:40 из-за начавшегося дождя. Спустя несколько часов ожиданий непогода не утихла и организаторы соревнований приняли решение перенести игру на завтра, 10 января.

Сегодня свой матч смогли провести лишь одна пара четвертьфиналистов — серб Миомир Кецманович уверенно обыграл Мартона Фучовича из Венгрии со счётом 6:2, 6:0.

Помимо матча Рублёва, завтра также состоятся встречи Корентен Муте (Франция) — Фернандо Вердаско (Испания) и Стэн Вавринка (ШВейцария) — Аляж Бедене (Словения).

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