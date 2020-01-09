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Рублёв: не доверяю посторонним людям свои проблемы, даже психологу

Рублёв: не доверяю посторонним людям свои проблемы, даже психологу
Теннис / ATP 0

Третья ракетка России Андрей Рублёв рассказал о своих подходах к работе с психологическими проблемами.

«Как я работаю над психологией без психолога? Да никак, просто думаю и разбираюсь. Я считаю, что у меня есть видение, а постороннему человеку, пусть и психологу, я не доверяю.

Я никого не осуждаю и не хочу, чтобы это прозвучало высокомерно, но вот я приду к психологу — как он мне поможет? Я в любом случае знаю про теннис больше него. Как он сможет мне говорить, что я должен делать? Не говоря о том, что у каждого человека в жизни свои проблемы. И он ещё будет свои проецировать на меня?» — цитирует Рублёва Sports.ru.

На этой неделе уроженец Москвы выступает на соревнованиях в Дохе (Катар), где уже пробился в четвертьфинал.

Четвертьфинальный матч Рублёва на турнире в Дохе был прерван и перенесён из-за дождя
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