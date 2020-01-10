«Шашлык, душевая кабина и стол в ресторане». Рублёв рассказал о своих суевериях

Третья ракетка России Андрей Рублёв подробно рассказал о приметах, которым подсознательно доверяет. Сам теннисист называет суеверия ерундой, но признаёт, что отказаться от них не так просто.



«Это объяснить невозможно. Я понимаю, естественно, что это глупость, но это такая ложь себе, которая придает псевдоуверенности, поэтому ты продолжаешь заниматься этой ерундой. У меня каждую неделю что-то своё. В Мадриде на Кубке Дэвиса, например, мы все ходили завтракать в строго определенное время и заходили друг за другом в определенном порядке.



В Москве в последний раз я всю неделю ужинал в ресторане при отеле и заказывал одно и то же. Причем я пришел туда в первый вечер голодный и заказал пиццу и шашлык. А на следующий день после матча есть особенно не хотелось, но все равно пришлось брать пиццу и шашлык. И так всю неделю.



Ещё у меня в Москве был четыре новых комплекта формы, но я играл только в одном. После матча я сдавал его в стирку и просил сделать побыстрее, потому что там обычно на сутки забирают, а мне к следующему матчу надо было быстрее. Такое первый раз было. Я иногда по ходу матча могу сменить футболку на абсолютно новую, но в Москве всю неделю отыграл в одной.



На каком-то турнире это может быть одна и та же душевая кабина, на другом — один и тот же стол в ресторане. Я понимаю, конечно, что это глупость, но я так делал раньше и делаю сейчас… И видимо, буду делать, хоть и пытаюсь избавиться» — цитирует Рублёва Sports.ru.





Рублёв: не доверяю посторонним людям свои проблемы, даже психологу