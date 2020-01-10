Джокович одолел Шаповалова на турнире ATP Cup. В полуфинале Сербия встретится с Россией
Вторая ракетка мира Новак Джокович принёс сборной Сербии победу в матче с Канадой в четвертьфинале ATP Cup в Сиднее (Австралия). Он обыграл Дениса Шаповалова со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4). Продолжительность поединка составила: 2 часа 40 минут.
Джокович 4 раза подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету его соперника 15 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 брейка.
В первом матче Душан Лайович оказался сильнее Феликса Оже-Альяссима — 6:4, 6:2.
В полуфинале сборная Сербии встретится со сборной России, которую представляют Даниил Медведев и Карен Хачанов.
ATP Cup в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования завершатся 12 января. Призовой фонд турнира составляет € 13,5 млн.
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