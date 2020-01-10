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Джокович одолел Шаповалова на турнире ATP Cup. В полуфинале Сербия встретится с Россией

Джокович одолел Шаповалова на турнире ATP Cup. В полуфинале Сербия встретится с Россией
Теннис / ATP 0

Вторая ракетка мира Новак Джокович принёс сборной Сербии победу в матче с Канадой в четвертьфинале ATP Cup в Сиднее (Австралия). Он обыграл Дениса Шаповалова со счётом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4). Продолжительность поединка составила: 2 часа 40 минут.

Джокович 4 раза подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету его соперника 15 эйсов, 7 двойных ошибок и 2 брейка.

В первом матче Душан Лайович оказался сильнее Феликса Оже-Альяссима — 6:4, 6:2.

В полуфинале сборная Сербии встретится со сборной России, которую представляют Даниил Медведев и Карен Хачанов.

ATP Cup в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования завершатся 12 января. Призовой фонд турнира составляет € 13,5 млн.

ATP Cup. 1/4 финала
10 января 2020, пятница. 04:25 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 7 7
6 		1 6 4
         
Денис Шаповалов
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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