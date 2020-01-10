Медведев — о возможной встрече с Осакой: хочу узнать, как выиграть US Open

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал желание четвёртой ракетки мира Наоми Осаки встретиться с ним.

«Не уверен, что я — интересный человек. Но мне хотелось бы получить несколько советов, как выиграть US Open», — написал Медведев.

В новом рейтинге ATP от 13 января Медведев обойдёт представителя Австрии Доминика Тима и станет четвёртой ракеткой мира. Это стало известно после того, как уроженец Москвы в рамках четвертьфинала ATP Cup обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Напомним, в полуфинале ATP Cup сборная России сыграет с Сербией. Ранее сербы благодаря победам Душана Лайовича и Новака Джоковича взяли верх над Канадой. Дебютный розыгрыш турнира завершится 12 января.