Медведев — о возможной встрече с Осакой: хочу узнать, как выиграть US Open
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал желание четвёртой ракетки мира Наоми Осаки встретиться с ним.
«Не уверен, что я — интересный человек. Но мне хотелось бы получить несколько советов, как выиграть US Open», — написал Медведев.
В новом рейтинге ATP от 13 января Медведев обойдёт представителя Австрии Доминика Тима и станет четвёртой ракеткой мира. Это стало известно после того, как уроженец Москвы в рамках четвертьфинала ATP Cup обыграл аргентинца Диего Шварцмана со счётом 6:4, 4:6, 6:3.
Напомним, в полуфинале ATP Cup сборная России сыграет с Сербией. Ранее сербы благодаря победам Душана Лайовича и Новака Джоковича взяли верх над Канадой. Дебютный розыгрыш турнира завершится 12 января.
Осака — о Медведеве: мне кажется, он интересный
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